Reggina-Inter | UFFICIALE | i fratelli Inzaghi si sfidano prima di Natale

Sono trascorsi quattordici anni, - il match manca dalla stagione 2008/2009, anno dell'ultimo doppio confronto in Serie A tra le due formazioni -edtorneranno a sfidarsi in un' ...Sullo stesso argomento CalciomercatoQuelli che sperano Ovviamente fra i giocatori che ... adesso sta brillando in Serie B con la. Se i calabresi saliranno in A, possibile che resti in ...Fabbian racconta di aver scelto la Reggina per il progetto ... Per un giovane la cosa più importante è giocare. Tornare all'Inter Quello è il mio sogno, quello per cui lavoro ogni giorno: ambire al ...I giovani nerazzurri in giro per il mondo stanno facendo bene, ma per molti a giugno ci sarà l’addio C’è una squadra, quella di Simone Inzaghi, che lotta per rientrare in zona scudetto e per continuar ...