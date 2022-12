Razzismo a Buckingham Palace | la madrina di William si dimette Chi è Ngozi Fulani e perché qualcosa non torna

Ma poi il post scomparePalace Lady Susan Hussey, 83 anni, ex dama di compagnia della Regina Elisabetta, madrina del principe William e aiutante della Casa Reale è stata ...... sembra tutta acqua passata e nuovi scandali sembrano pronti a far tribolare le porte di... con tanto di accuse nemmeno troppo velate dida parte dei Windsor nei confronti del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I tabloid britannici si sono ancora una volta scatenati contro Harry e Meghan accusandoli di aver voluto sabotare la visita ufficiale negli Usa dei principi di Galles col lancio del trailer sulla loro ...