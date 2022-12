Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini

Gli atteggiamenti di Luca Onestini nei confronti dinella casa del Grande Fratello Vip stanno mettendo in crisi la concorrente del reality show e tutti i suoi fan. Nessuno riesce a capire davvero se Luca provi o meno dei sentimenti nei ...Cuore spezzato per. La concorrente del Gf Vip ha infatti avuto un confronto con Luca Onestini per comprendere se l'interesse che lei nutre per il coinquilino sia reciproco. Ma la risposta non è stata ...Nikita Pelizon e Luca Onestini sempre più vicini tra abbracci e baci della buonanotte: i fan però non sono d'accordo ...Gli atteggiamenti di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip stanno mettendo in crisi la concorrente del reality show e tutti i suoi fan. Nessuno riesce ...