Meloni | “E’ tempo di scelte coraggiose non prese per troppi anni Avanti con coraggio e visione” video

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Questo è unin cui abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone; di fare quelleche pernon sono state fatte”. E’ un passaggio del-messaggio di saluto inviato dal premier Giorgiaalla convention della Fondazione Guido Carli sull’energia in programma oggi a Villa Blanc, a Roma. Una riunione importante in un contesto prestigioso alla quale la premier si è rammaricata “di non essere riuscita a partecipare innza”, ha detto ringraziando la presidente della Fondazione, Romana Liuzzo e il suo presidente onorario GiLetta., messaggio alla Fondazione Guido Carli: “E’di...

Questo è unin cui abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l'Italia dispone, ... Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgianel videomessaggio alla convention della ...'Ecco le posizioni disull'immigrazione. Sono enormità inaccettabili non solo da Presidente del consiglio, ma anche da donna, madre, cristiana'. Secondo Saviano, querelato sia dalla premier ...Questo è un tempo in cui abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, di fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte”. Lo ha dichiarato il ...(Adnkronos) - "Questo è un tempo in cui abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, di fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte". Così il ...