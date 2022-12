Mara Venier mostra la sua casa a Milano | ma i fan notano un dettaglio | lo avete notato?

, che ha trascorso una breve vacanza a New York con la sua famiglia e gli amici più stretti, è pronta a tornare a condurre Domenica in il 4 dicembre che andrà in onda in formato ridotto (...Ormai da anniè uno dei volti della domenica pomeriggio italiana con la sua conduzione informale ed emozionante di Domenica In . In passato aveva già annunciato che avrebbe lasciato il ...Ecco chi è la bellissima figlia di Mara Venier di cui tanti non sapevano neppure l'esistenza. E' stupenda e somiglia tutta a mamma Mara.Da diversi anni ormai il volto di Mara Venier è collegato al celebre programma targato Rai, Domenica In. Sembra che però adesso siano stati svelati alcuni dettagli sul futuro che interessa sia la cond ...