Leonardo a 10 anni è un fenomeno degli scacchi | è il migliore al mondo della sua età

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Mozzo. Lo scorso 13 novembre, all’età di 10, un mese e 19 giorni, è stato il più giovane italiano ad ottenere il titolo di candidato maestro e a superare quota 2.000Federazione Internazionale: ma la crescita esponenziale diVincenti, giovanesta di Mozzo, è stata ulteriormente confermata dalla graduatoria mondiale under 10 pubblicata nella serata di mercoledì 30 novembre, che lo vede al terzo posto generale e al primo altra i ragazzi classe 2012. Un’impresa di per sé già notevole, che diventa straordinaria se si pensa che “Leo” si è appassionato seriamente al gioco durante la pandemia, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, e che il suo primo torneo ufficiale lo ha giocato solo ad aprile dello scorso anno: da lì in ...

