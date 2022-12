La Fiorentina finisce in Parlamento | nasce il Viola club Montecitorio

Fiorentina.it

... Borussia Dortmund vs ACFe ACFvs Rapid Bucarest ). Ma nonqui: il calendario della Viola continua con i matchvs Monaco del 17 dicembre evs FC ...Era il 5 ottobre 1980, Pistoiese - Brescia1 - 0. Roba grossa insomma, non solo per gli ... D'altronde è capitato anche allaripartire dalla C2 anni fa". Ha ancora contatti con l'... Arezzo-Fiorentina 1-4: i viola vincono grazie alla tripletta di Benassi e al gol di Biagietti Nel mese di dicembre continua il ricco programma di amichevoli dei club di Serie A TIM disponibile su DAZN. Il Milan sarà impegnato con ...FINISCE 4-1 PER LA FIORENTINA! Si conclude ad Arezzo la prima amichevole invernale dei viola. 93' - QUARTO GOL DELLA FIORENTINA! Su mischia da calcio d'angolo Biagetti gira in porta! 4-1 (Firenze ...