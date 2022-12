leggo.it

Dopo essere riuscito nell'impresa apparentemente impossibile di coniugare sabaudità e romanità, Gianduja e Pasquino, Gadda e Pavese, Danilo Pelliccia arriva in Brianza con il Dù Cesari Lissone che ......grazie alla sua posizione su un importante nodo viario deve la sua ricchezza in epocae ... Dopo la visita non perdete l'occasione di fermarvi a gustare l'ottimatipica locale in uno dei ... La cucina romana che non ti aspetti a Lissone: Danilo Pelliccia e il Dù Cesari arrivano in Brianza Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Dopo essere riuscito ...Si chiama RAL 6001 classic il primo menu di Davide Scabin al ristorante Carignano: 13 portate tra piatti storici e nuove creazioni. Lo abbiamo provato.