Gf Vip 7 | un’ex Vippona si scaglia contro Antonino Spinalbese | “E’ un calcolatore | la sua è una strategia per rimanere in Casa”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gegia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite dell’ultimo episodio diPipol. L’attrice ha commentato il suo percorso all’interno dellapiù spiata d’Italia e l’atteggiamento di alcuni suoi coinquilini. La comica ha svelato al pubblico come sono i suoi rapporti attualmente con Marco Bellavia e Cristina Quaranta. Con entrambi i vipponi, Gegia aveva avuto a che ridire durante la sua permanenza nel reality show. Lo scon Marco, in particolare, ha portato all’apertura di un’istruttoria dell’Ordine degli Psicologi nei suoi confronti. L’attrice, dal canto suo, aveva accusato il coinquilino, addirittura, di molestie. Adesso, però, la situazione sembra essersi del tutto normalizzata, infatti, laha confermato che tra lei e l’ex conduttore di Bim, Bum, Bam è nata un’amicizia: “Siamo ...

