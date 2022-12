Estrazione VinciCasa di Venerdì 2 Dicembre 2022 | i numeri di oggi

TPI

del 20 agosto 2022 Alle estrazionidi oggi 2 dicembre 2022 si gioca per vincere un jackpot da mezzo milione di euro. Il primo premio è da investire in un acquisto ...ARTICOLO PRECEDENTEdi Giovedì 1 Dicembre 2022: i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi Giovedì 1 ... Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 dicembre 2022 Estrazione del giovedì con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: si scelgono 5 numeri su 40, si convalida la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vince una cas ...Appuntamento del mercoledì con il VinciCasa. C’è un’estrazione al giorno, l’appuntamento è alle 20:00. Per avviare le pratiche di riscossione del Premio di prima categoria, il vincitore deve recarsi p ...