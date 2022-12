Corea del Sud | Sergio Costa | “Dedicata a Paulo Bento | se lo merita”

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ha parlato dopo la vittoria contro il Portogallo con cui ladel Sud ha staccato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Questo il commento del vice del commissario tecnico, oggi fuori per squalifica: “Siamo molto felici, ce la siamota con tutto quello che abbiamo fatto in queste tre partite. Dedichiamo questa vittoria al popolo sudno che ci sostiene, ai giocatori e al mister, se lo. Probabile ottavo contro il Brasile? E’ un bel problema, ora pensiamo a riposare. Dopo prepareremo la partita come tutte le altre, studiando i punti deboli e i punti di forza, adattanto le nostre caratteristiche a quello che potrebbe essere l’andamento della ...

Sergio Costa, vice dell'allenatore della Corea del Sud Paulo Bento, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar: "Siamo molto felici, ce la siamo meritata con tutto quello che abbiamo fatto in queste tre partite. Dedichiamo questa vittoria al popolo sudcoreano che ci sostiene, ai giocatori e al mister, se lo meritano. Probabile ottavo contro il Brasile? E' un bel problema, ora pensiamo a riposare. Dopo prepareremo la partita come tutte le altre, studiando i punti deboli e i punti di forza, adattando le nostre caratteristiche a quello che potrebbe essere l'andamento della partita."

Termina tra lacrime e proteste l'avventura dell'Uruguay al Mondiale, eliminata a parità di punti con la Corea del Sud per il minor numero di gol fatti. Non è bastata, infatti, la vittoria per 2-0 contro il Ghana. Da una parte il pianto di capitan Suarez, dall'altra la rabbia dei compagni di squadra.

La Corea del Sud è agli ottavi dei Mondiali dopo la vittoria per 2-1 contro il Portogallo.

Il tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei lusitani per 2-1 contro la Corea del Sud. Nonostante questo ko, il Portogallo si qualifica come primo del girone.