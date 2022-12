Calciomercato Juventus | Rugani verso l’addio | il sostituto è più giovane e forte

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasembra stia lavorando suldi; il possibileè un difensore di assoluto livello. Il terremoto che ha colpito la, con l’intero CDA dimesso, rischia di avere conseguenze importanti per il mondo bianconero. A livello di mercato, le cose potrebbero cambiare a gennaio con la, quasi, impossibilità di arrivare a Milinkovic-Savic nella prossima sessione invernale. Per quanto concerne giugno, invece, non è da escludere che lapossa andare a rinforzare il reparto difensivo; un reparto dove rischia di andare via. Vicino ad andare via nella scorsa sessione estiva di mercato,alla fine è rimasto a Torino per aiutare la rosa di Allegri a raggiungere risultati importanti. Indipendentemente dalla ...