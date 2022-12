Calcio | Mondiali 2022 | Christian Pulisic recupera per Stati Uniti-Olanda

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Buone notizie in casaaidihato pienamente dall’infortunio all’addome subito martedì nel match contro l’Iran e potrà dunque giocare negli ottavi di finale contro l’. Ad annunciarlo è stata la Federstatunitense. Il giocatore del Chelsea aveva avuto la peggio in uno scontro con il portiere avversario, ovvero Alireza Beiranvan, in occasione del tiro che ha portato all’1-0 della squadra americana (goal decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale). La stella della nazionale a stelle e strisce è poi addirittura finita in ospedale per accertamenti, facendo preoccupare tutti i tifosi, ma ora per fortuna l’allarme è rientrato ...

