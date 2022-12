WWE | Survivor Series ha avuto un livello di interesse basso dai fan

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Triple H ha apportato una serie di modifiche dopo aver preso in carico la WWE, tra cui l’introduzione dei match di WarGames aquest’anno. L’intero evento live premium si è rivelato un enorme successo. Tuttavia, l’evento ha registrato undidei fan allarmante. Come riportato in precedenza,WarGames è stato un enorme successo su tutti i fronti e questo ha incluso anche guadagnare più soldi. Ciò è stato particolarmente aiutato dal match del main event , che ha visto la vittoria della Bloodline Parlando all’ultima edizione di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha notato che le ricerche su Google relative asono inferiori del 35% rispetto a quelle di Extreme ...

I risultati diSeries WarGames Women's WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ...Recuperate il cofanetto in DVD: 30 Years OfSeries su Amazon con i migliori incontri disputati nel PPV autunnale per eccellenza dellaNella notte di lunedì è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw, la puntata che è stata la successiva a Survivor Series, per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha ...La puntata di Raw post Survivor Series "War Games" fa segnare un leggero aumento degli ascolti, ma forse la WWE si aspettava di più ...