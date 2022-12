Valerio Tripi calciorosanero it | “Nonostante i recenti errori | Brunori resta l’umo chiave per il Palermo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiTrenta punti in due, quindici a testa. Benevento esi presenteranno al match di domenica appaiate ai margini della zona play out, non certo la situazione che le due dirigenze si prospettavano in estate. L’avvento nel capoluogo siciliano del City Football Group aveva ulteriormente avvalorato le aspettative della piazza rosanero, già inebriata dalla promozione in serie B della scorsa stagione, ma ora il momento non è dei migliori. “L’aria che tira aè la stessa da inizio stagione, la squadra procede ad alti e bassi alternando partite giocate bene a pzioni insoddisfacenti – dice il giornalista, firma del quotidiano online.it – La società ha parlato fin da subito di campionato di assestamento, ma tutto questo ...