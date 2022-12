Autosprint.it

Abituiamoci a vederlo sempre più spesso ai box, intento a seguire le vicende dei Gran Premi. Alex, campione IndyCar 2021 , sarà ufficialmente terzo pilota per la McLaren F1 nel 2023, un ruolo che lo farà stare ancora più vicino al mondo della F1. Dopo l'apparizione nelle libere 1 di Austin ...... si rivede Pietro Fittipaldi: in pista nelle PL1 dei GP Messico e Abu Dhabi: Robert ...Ferrari Robert Shwartzman - GP Usa Robert Shwartzman - GP Abu Dhabi McLaren - Mercedes Alex- GP ... Ufficiale: Palou pilota di riserva per la McLaren nel 2023