“Sta con un uomo?” Federico Fashion Style parla chiaro dopo l’addio dalla compagna

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)continua ad essere al centro delle chiacchierela fine della storia con Letizia Porcu; nelle ultime settimane si sono susseguite le voci di una sua presunta vita parallela e anche di relazioni con uomini misteriosi. Voci alle quali non aveva mai risposto fino a ieri, quando l’argomento è stato toccato da un giornalista del settimanale Nuovo. Intanto fanno discutere alcune sue frasi sui social. “Non fidarti mai di nessuno” scrive in un post che ha immediatamente generato commenti. “Aldilà di quello che è successo e delle colpe che, a mio parere sono sempre da entrambe le parti, stai un po’ esagerando! Prima a verissimo poi i continui post e Si capisce a chi sono riferite le tue frecciatine e posso dire che Letizia si sta comportando da grande signora. Non scende a certe provocazioni palesi ...