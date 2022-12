Spotify Wrapped 2022 | ecco gli artisti e i brani più ascoltati dell’anno

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo Apple Music, arrivano le classifiche annuali diche a livello globale vede imporsi, per il terzo anno consecutivo, il portoricano Bad Bunny con oltre 17 miliardi di stream. L’artista mette a segno un record storico che attesta il successo senza confini della musica latina. Per celebrare questo risultato, per tutti idi Bad Bunny sulla piattaforma,sostituisce il proprio cuore verde con l’iconico cuore rosso dell’artista. A seguire, sul podio deglipiùal mondo, ci sono Taylor Swift (primadonna della musica mondiale con oltre 11 miliardi di stream) e Drake. Chiudono la rosa dei cinquepiù, The Weeknd e BTS. I Måneskin restano gliitaliani più...

