Sospiro di sollievo per Di Maria | escluse lesioni

Allarme rientrato, almeno per il momento. Angel Di María sta bene, o quantomeno gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso un qualsiasi rischio di lesione muscolare o elongazione: l'argentino ha rimediato solo un sovraccarico al quadricipite e dunque lo stop non sarà lungo. Di María era stato sostituito anzitempo ieri sera, a margine della gara vinta contro la Polonia che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale da prima del girone. In dubbio per Argentina-Australia in programma sabato, filtra cauto ottimismo circa il suo recupero in tempo per l'ottavo di finale.