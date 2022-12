Singapore | l’omosessualità non è più un reato Ma il matrimonio resta quello tra uomo e donna

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Anon è più un. Con una decisione che si può definire storica il Parlamento dello stato del Sud-est asiatico ha abrogato la legge chiamata ‘Sezione 377A‘, che è stata a lungo criticata come discriminatoria e stigmatizzante per la comunità Lgbtq+. Da oggi non sarà più così: basta alla criminalizzazione del sesso tra uomini, è stata eliminata dal codice penale la normativa che risaliva al periodo coloniale dell’impero britannico e prevedeva pene fino a due anni di carcere per chi ritenuto colpevole. Fino a pochi mesi fa, il governo aveva affermato di volerla mantenere in vigore senza però applicarla, nel tentativo di soddisfare sia chi chiedeva di abrogarla sia la parte più conservatrice del Paese. Un passo avanti importantissimo, ma c’è un ma. A frenare l’avanzata verso la modernità, verso l’inclusione, ...