Sciopero generale 2 dicembre | cosa succede a bus | treni e metro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)nazionale dei trasporti che riguarderà, mezzi pubblici locali e aerei. Loè stato indetto per venerdì 2da vari sindacati, locali e nazionali, e avrà orari diversi a seconda dei settori coinvolti. Per quanto riguarda il settore aereo lodurerà per tutta la giornata di venerdì 2(quindi a partire dalla mezzanotte). L’ENAC, l’Ente Nazionale dell’Aviazione civile, ha pubblicato una lista dei voli garantiti ma al momento, come capita nel caso di scioperi nazionali, non è dato sapere quali voli saranno cancellati. Sempre sul sito dell’ENAC è possibile accedere a una sezione in cui sono riportati i voli garantiti (clicca qui per leggere) Leggi anche: Bonus di Natale per i deputati, la cifra choc: “Per comprare telefoni, tablet e ...