Sci alpino | prova discesa femminile Lake Louise | quarto tempo per Goggia

Migliore degli italiani Mattia Casse , 8° a 0.80 dalla testa, ma ha ben figurato anche Matteo Marsaglia in dodicesima posizione a poco meno di 1 dal miglior crono di giornata. Più distanti Christof ...Si è effettuata quest'oggi una prova cronometrata sulla B ird's of Prey di Beaver Creek, è stato Matthias Mayer ad effettuare il miglior tempo con 1'40 44 davanti al compagno di squadra Vincent ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa negli USA a Beaver Creek per un weekend lungo di gare veloci che si preannuncia rovente. In programma 2 discese e 1 superG, Difficilissimo indicare i ...La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue a Lake Louise, con 3 gare veloci. L'anno scorso Sofia Goggia fu capace di imporsi in tutte e 3.