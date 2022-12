Qatar 2022 | il tabellone dei Mondiali dagli ottavi in avanti

... il governo studia la nazionalizzazione Gas, dagli impianti Eni del Mozambico in arrivo il primo carico per il mercato europeo Maxi accordo tra Eni e. In Italia arriverà più gas ...Dal gruppo E giunge l'altra clamorosa eliminazione di giornata (dopo il Belgio), che tocca alla Germania, vittoriosa con la Costa Rica, ma a cui è stata fatale la sconfitta della Spagna col Giappone, ...QATAR – Flop di Belgio e Germania ai Mondiali in Qatar. I ‘diavoli rossi’, dati tra i favoriti addirittura per la vittoria del torneo, sono stati bloccati sullo 0-0 dalla Croazia e lasciano la ...(OA Sport) Con i match di questa sera si chiude il Girone C dei Mondiali di calcio in Qatar, girone molto equilibrato che visto affrontarsi tre nazionali molto competitive come Polonia, Argentina e ...