Olanda-Stati Uniti | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Conclusa la fase a gironi, il Mondiale in Qatar entra nel vivo con le gare ad eliminazione diretta. Si comincia sabato 3 dicembre 2022, alle ore 16, presso lo stadio Khalifa International Stadium di Doha,si gioca il primo degli ottavi di finale,, con gli Orange classificatasi primi nel girone A, e gli americani giunti secondi nel girone B.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo aver conquistato le Final Four di Nations League, gli orange si sono ben comportati anche nella fase a gironi del Mondiale in Qatar conquistando il primo posto e il pass per gli ottavi. Hanno difatti esordito vincendo contro il Senagal(2-0), per poi pareggiare contro l’Ecuador(1-1) , e concludere battendo il Qatar(2-0). Gli americani hanno ...

