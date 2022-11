Marito accoltella la moglie | poi chiama i Carabinieri Il gesto disperato mette i brividi

...era cominciata la notte fra domenica e lunedì quando la sorella della 31enne ha richiesto l'intervento al 112 dopo che la donna era stata accoltellata nel suo appartamento dove vive con ilnel ...Una donna di 42 anni ha accoltellato ilcon un coltello da cucina. I due stavano litigando per motivi di gelosia non noti quando, al termine della lite , la donna si è recata in cucina e avrebbe preso un coltello con cui poi ha ...Il marito, il 59enne Sidki Bouchaib, l’aveva accoltellata diverse volte e poi era uscito. Mentre vagava intorno a casa, l’uomo ha chiamato più volte il 112 con il cellulare per confessare ciò che ...E' scappato dopo aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. Due coltellate che hanno raggiunto la donna alla spalla ed alla schiena che hanno fatto temere il peggio. Trasportata d'urgenza in ...