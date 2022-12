L’Unione Europea farà uno stress test su Twitter per verificarne la conformità

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il rapporto tra(con il suo nuovo corso) eè ancora tutto da verificare. Loimoniano i recenti colloqui che ci sono stati tra il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, e il nuovo proprietario di, Elon Musk. Quest’ultimo sta rivedendo completamente le regole del social network, i processi di moderazione, la disponibilità ad accogliere anche opinioni estremamente particolari per quanto riguarda la libertà di espressione. Si tratta di aspetti particolarmente sensibili che, accanto alla questione della concorrenza e del trasferimento dei dati personali, sono da sempre attenzionati – anche per altre aziende di Big Tech – dalle istituzioni europee. LEGGI ANCHE > Che cosa ne sarà, ora, della moderazione di? La ...