Juve | Del Piero ' è il momento di essere ancora più juventini'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "Lantus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto". Così l'...

AlessandroPiero ha risposto con un lungo messaggio sui social alle voci che lo volevano in procinto di tornare allaAlessandroPiero ha pubblicato sui social un comunicato riguardo il suo accostamento alla, che lo avrebbe cercato per il ritorno in società. IL MESSAGGIO ...Nell'attesa, i Btp volano sull'effetto "colomba" delle dichiarazionipresidente della Fed: il decennale tratta al 3,6%, mentre lo spread si restringe a 185 punti, incurante della contrazione dell'...Poi, i Pm di Torino hanno chiesto il rinvio a giudizio per 13 indagati, compreso Andrea Agnelli, nell’ambito dell’inchiesta sui bilanci della Juventus denominata ‘Prisma’. Dalla lista inviata al gip ...L'inchiesta portata avanti dalla Procura di Torino, a sorpresa, potrebbe coinvolgere anche altri club della Serie A oltre alla Juventus.