Juve | Allegri | «Per gestire momenti di negatività è importante grande lucidità»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato del tema “Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte” Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in un seminario via streaming per l’Università politecnica delle Marche. Di seguito riportiamo un estratto.LA NEGATIVITA’ – «Perdi, com’è successo quest’anno all’inizio, è, rimanendo un po’ staccati da quello che possono essere coinvolgimenti emozionali. Soprattutto perché all’interno di un team siamo in tantissimi ed è normale ci possano essere paure. Da noi ci sono 100 persone: la squadra, massaggiatori, magazzinieri fisioterapisti . ...

Tuttosport

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato del tema "Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte" Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in un seminario via streaming per l'Università politecnica delle Marche. Di seguito riportiamo un estratto. GESTIRE LA NEGATIVITA' ...Retrocessione e scudetto revocato per la Juventus. Arriva l'annuncio in diretta che spaventa non poco il mondo bianconero. Quest'ultimo sta certamente vivendo una fase non poco delicata, soprattutto ... Juventus, Allegri: "Concentrati sul lavoro per vincere" Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in un seminario via streaming per l’Università politecnica delle Marche. Di seguito riportiamo un estratto. GESTIRE LA NEGATIVITA’ – «Per ...La risposta di Alessandro Del Piero alle voci sempre più insistenti di un suo ritorno alla Juve non si fanno attendere. L’ex capitano fa chiarezza sul momento, senza chiudere la porta ...