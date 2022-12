Giorgia Meloni punta su Giulia Salemi | “la vuole nel suo team”

(Di giovedì 1 dicembre 2022), dopo il discorso tenuto daalla Camera dei Deputati contro la violenza sulle donne, la vorrebbe nel suoEra il 22 novembre scorso quandoha tenuto il suo discorso alla Camera dei Deputati. Un discorso emozionante contro la violenza sulle donne. Eccolo: “È dalla scuola e dai giovani che occorre partire per diffondere quei valori sani che da soli e meglio di qualunque disposizione di legge possono tutelare le ragazze che saranno poi le donne di domani”. “A loro affidiamo quella rivoluzione culturale che può sconfiggere la violenza contro le donne. Chiunque fa comunicazione, informazione, politica o intrattenimento ha il compito e in alcuni casi il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. ...

Lo ha sottolineato il premier, nel messaggio inviato in occasione del sessantesimo anniversario dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A. G. C. I.). 'Oggi, a distanza ...L'incontro trae Carlo Calenda anima il dibattito politico e agita la maggioranza di governo. Paolo Mieli, già direttore del 'Corriere della Sera', ospite del talk di LA7 'Tagadà', giovedì 1 dicembre, ...Il 7 dicembre per 'Boris Godunov' sul palco reale del Piermarini anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ...Fra le immagini del disastro di Ischia c'è quella di un poliziotto con in braccio una bambina. La sta salvando. Vanno intanto avanti le operazioni di soccorso. I corpi di tre dei dispersi sono stati t ...