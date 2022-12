Enrico Montesano bannato dalla Rai | cancellate tutte le apparizioni | lui pronto a denunciare

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La posizione diin Rai è stata drasticamente compromessa dopo la squalifica da Ballando con le stelle per aver indossato una maglia della Decima Mas. L’attore e comico ha ricevuto una “condanna” senza un vero e proprio processo, ma non è tutto. Stando a quanto trapelato di recente, pare proprio che i vertici L'articolo proviene da KontroKultura.

È stato eliminato dal programma condotto da Milly Carlucci, eppure l'attore continua ad essere protagonista. Ha dovuto dire addio a malincuore al talent della rete ammiraglia, squalificato dopo aver indossato una maglia durante le prove ...vs Rai : una diatriba che va avanti da giorni dopo la clamorosa esclusione dell'attore dal programma 'Ballando con le stelle' per aver indossato una maglietta della X - Mas di stampo ...Insomma, due pensieri differenti che, sicuramente, vorranno saperne di piu in merito ai risvolti che vi saranno in futuro L’annuncio non è stato affatto gradito dall’attore romano che, anche per tale ...La spinta verso la richiesta arriva dalla curiosa scelta della Rai di produrre il film Comandante diretto da Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, che della flot ...