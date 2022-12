“Cose da Pazzi” | Colapesce e Dimartino sono tornati!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Prime Video ha annunciato oggi la collaborazione dei cantautorialla colonnara della nuova serie Original italiana The Bad Guy, di cui il duo firma il brano originale “da” – nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali domani, venerdì 2 dicembre – e il jingle originale “Wowterworld” che compare nella serie. The Bad Guy, presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 40a edizione del Torino Film Festival, è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e interpretata da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie in sei episodi è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca ...

