Coppa del Mondo | Innerhofer secondo nella prova cronometrata in discesa

Per la prima volta una donna dirigerà una partita dei Mondiali di calcio maschili. Sarà l'arbitra francese Stephanie Frappart il primo fischietto femminile in unamondo. È stata designata per dirigere Costa Rica - Germania, in programma stasera, 1 dicembre, ad Al Khor. Match delicato: è decisivo per i destinigruppo E e per definire chi passerà ...Le prime 8 squadre classificate al terminegirone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1vs 8 4vs 5 2vs 7e 3vs 6 si affronteranno nei quarti di finale in gare di sola ... La RFEF lancia una collezione NFT della Coppa del Re È tutto pronto negli impianti dell’Horsebridge Club di None (TO) per la finale della Coppa Italia di Horse-Ball che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre. Due le categorie in programma: Pony Gi ...Il giorno che Davide Rebellin mi salvò la vita (di S. Gambino). Il racconto dopo la scomparsa del grande ciclista italiano ...