Caso Soumahoro | anatomia di una caduta

Ilè sulla bocca di tutti. A torto o a ragione. Al momento non è accusato di nulla, se non di dabbenaggine, nel migliore dei casi. Eppure non si parla d'altro nella Repubblica dei Meloni. ...Ilcoop, che coinvolge la famiglia del deputato Aboubakar, si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari, complicando non poco l'inchiesta giudiziaria. Secondo un retroscena svelato da ...La nomina di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio e la formazione del governo di destra hanno avuto l’effetto di scoperchiare il verminaio della corruzione, malapolitica e disfacimento che att ...FOGGIA, 01/12/2022 - (striscia) Ieri sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) è tornato l’appuntamento con Pinuccio e il ...