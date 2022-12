Calcio | Mondiali 2022 Nuno Mendes termina il Mondiale per infortunio

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Brutte notizie per il Portogallo di Fernando Santos. I lusitani si sono già qualificati per gli ottavi di finale deidiin Qatar grazie alle vittorie su Ghana e Uruguay, ma dall’infermeria arrivano brutte notizie in ottica prosieguo della competizione., terzino sinistro di PSG e nazionale portoghese, è stato costretto a lasciare il ritiro: il suoè finito. Il laterale sinitro ha riportato un problema alla coscia sinistra ed era stato sostituito da Guerreiro nella partita con l’Uruguay e non tornerà sicuramente in campo prima della fine di Qatar. Lo stop dovrebbe essere di circa due mesi: il giocatore rimarrà in Qatar per cominciare la riabilitazione e stare vicino alla squadra per le prossime partite, anche se non potrà ...