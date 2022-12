Borse | Europa in rialzo dopo Powell A Piazza Affari corre St

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il numero uno della Fed apre a un rallentamento della politica monetaria restrittiva, attesi altri dati macro dagli Usa. In Cina il vicepremier Sun Chunlan ha parlato di nuova fase nella politica zero-Covid. Aattenzione sempre alta su Tim

L'è cresciuta meno del Nord America: Nord America: +13,7%: +8,2% * Asia: +6,6% Sud ...3% del valore totale dellemondiali novembre 2022: - 29,2% 6,6% del valore totale delle......9% inche, unito allo scatto di ottobre, porta al 13,6% il rimbalzo complessivo registrato ...sulle prossime mosse sui tassi delle principali Banche centrali a determinare i movimenti delle(Teleborsa) - Euronext Group e Nexi hanno completato l'acquisto e la cessione della componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed-inc ...I listini europei aprono in positivo dopo l’annuncio di un rallentamento nel rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Per Wall Street secondo mese consecutivo in verde Avvio posit ...