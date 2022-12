Ardea | vigili assunti | caso Ludovici | parla il Sindaco

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Cremonini interviene suldell’assunzione dellatra iurbani: “ha partecipato al concorso prima di diventare assessora”. A tentare di gettare acqua sul fuoco, ildi, Maurizio Cremonini eletto con Fratelli d’Italia. “Questo concorso è stato indetto già dall’amministrazione precedente,si era già iscritta, prima ancora che ricevesse la delega al personale” ha specificato il primo cittadino. “Per garantire il corretto svolgimento del concorso ho chiesto una commissione esterna e abbiamo anche un rappresentante della regione Lazio: è già tutto esterno. In ogni, se l’assessora entrerà in graduatoria per poter essere assunta ovviamente dovrà rinunciare ...

, sindaco Cremonini interviene sul caso dell'assunzione della Ludovici tra iurbani: "Ludovici ha partecipato al concorso prima di diventare assessora". A tentare di gettare acqua sul ...Sul posto erano intervenuti carabinieri,del fuoco e 118, ma per le giovani vittime era già ... Desiree Pasquali invece era nata a Roma, ma viveva ad(Rm). Sull'asfalto non sarebbero stati ...Due ragazze sono morte la notte scorsa in un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Grande Punto, si è schiantata contro un’auto in via della Pineta, al Lido dei Pini, frazione d ...Lido dei Pini (Anzio) - due ragazze hanno perso la vita in un incidente stradale giovedì. L'impatto tra la macchina con Aurora Pederzani e Desirée Pasquali ed un albero è stato letale.