A novembre fabbisogno statale migliora di 8 | 4 miliardi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati de Mef, il saldo del settoresi è chiuso, in via provvisoria, con undi 1,4, inmento di circa 8,4rispetto al corrispondente valore di2021, che si era chiuso con undi circa 9,7. Ildel periodo da gennaio adell'anno in corso è invece pari a circa 63,5, inmento di circa 39,5rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dello scorso anno (circa 103).Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, ilmento del saldo è dovuto ...

Investing.com Italia

Il solo mese disi è chiuso con undi 1,4 miliardi, in miglioramento di circa 8,4 miliardi rispetto al corrispondente valore di2021, che si era chiuso con un......un accordo di ricerca e sviluppo per rafforzare trasversalità e sinergie e rispondere al... sarà presentata nel dettaglio all'Airbus Summit, che si terrà il 30e il 1° dicembre. ... Fabbisogno settore statale novembre 1,4 mld, gennaio/novembre 63,5 mld Da Reuters (ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il fabbisogno del periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso è pari a circa 63,5 miliardi, in miglioramento di circa 39,5 miliardi rispetto a quello registrato nel ...Anche se, tra maggio e novembre del 2022 sono già state assunti in tutto circa 2.400 addetti; 1.800, invece, nel semestre precedente. Il fabbisogno occupazionale — da qui a maggio 2023 — delle 380 ...