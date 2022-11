Ultime Notizie – Inchiesta bilanci | Juve | “Contestazioni Procura non paiono fondate”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Ledellanon” e “ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata”. Lantus, con una nota sul proprio sito, ribadisce la propria linea di difesa nell’delladi Torino suidel club. La società interviene per replicare ad articoli che prefigurano sanzioni in ambito sportivo, con un range di provvedimenti che varia per severità. In un clima che sui social richiama quello di calciopoli, laprende la parola “in riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa – nel pieno rispetto della magistratura e degli organismi regolatori del mercato, e pur ribadendo la massima fiducia nelle autorità giudicanti”. “A seguito dell’avvio del procedimento Consob di ...

Il Sole 24 ORE

Brutteper gli automobilisti. Salvi gli autotrasportatori Dal primo dicembre, scatta il taglio ... secondo lerilevazioni, da 1,748 a 1,869 euro al litro. Ovviamente questi prezzi sono da ...Città del Vaticano - Non ci sono certezze ma tutto lascerebbe pensare ad un attacco ' ddos ' sulla rete del , più che ad una normale manutenzione ai vari siti d'Oltretevere, come è stato minimizzato ... Ucraina ultime notizie. Bomba-carta all’ambasciata ucraina a Madrid, un ferito. Mosca, Nato non ... La formazione allenata da Gian Piero Gasperini continua la preparazione in vista della ripresa del campionato Sessione di lavoro pomeridiana oggi per l’Atalanta di Gasperini che continua il percorso d ...L'allenatore del Belgio ha dichiarato che la squadra affronterà la partita contro la Croazia con la consapevolezza di dover sfruttare ogni occasione.