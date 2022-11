Tuttosport – Juve | Cherubini per la continuità e Allegri sempre più centrale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) 2022-11-30 12:58:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Serve una linea dinellantus e ad assicurarla sarà l’area sportiva. Eppure lunedì Federico, una volta appresa la notizia delle dimissioni dell’intero Cda, Andrea Agnelli compreso, aveva rimesso il mandato di direttore sportivo nelle mani dell’ormai ex presidente. Il quale gli ha detto di andare avanti, perché la parte più propriamente calcistica non può fermarsi. E la posizione del ds ne esce ulteriormente rinforzata, così come quella di Massimilianoda allenatore dellantus. Anche il tecnico livornese, nella serata di lunedì, a cena conin un noto ristorante del centro di Torino, ha manifestato le proprie perplessità, visto che ...

Serve una linea di continuità nella Juventus e ad assicurarla sarà l'area sportiva. Eppure lunedì Federico Cherubini , una volta appresa la notizia delle , Andrea Agnelli compreso, aveva rimesso il ...Sullo stesso argomento Juventus Pogba e il rientro in campo Il centrocampista francese ha voluto avvisare i tifosi dellache non vedono l'ora di vederlo di nuovo in campo . Sul suo profilo ...Serve una linea di continuità nella Juventus e ad assicurarla sarà l’area sportiva. Eppure lunedì Federico Cherubini, una volta appresa la notizia delle dimissioni dell’intero Cda, Andrea Agnelli comp ...Federico Corsi, personal trainer della conduttrice siciliana, non si risparmia: il siparietto social (Da Instagram: @fede_corsius) ...