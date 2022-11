Trucco d’oro e d’argento per brillare con bagliori gioiello

Leggi su amica

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I dati lo confermano: la Holiday Season è fatta per sperimentare. Con colori, texture e finish, che sappiano trasformare il make up da abituale a…straordinario. La conferma arriva dall’ultimo sondaggio internazionale di Klarna, leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping: secondo i dati del report Glow Up Season, circa il 32% degli intervistati sperimenterà con nuovi look make up durante il periodo delle Feste. Ecco allora che la soluzione ideale diviene affidarsi ad abbinamenti inusuali e complessi, che sappiano impreziosire ilcon effetto. La combinazione con cui osare? Quella tra oro e argento. «Mettere insieme questi colori è molto, molto difficile», ci ammonisce subito Simone Cascino, Product Knowledge Coordinator – KIKO Milano. Una combinazione rara, ma non impossibile. Per accostare armoniosamente oro e ...