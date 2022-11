Queiroz | 'Il sogno è finito | ora il prossimo passo con l'Iran'

Per continuare questo, il CT della nazionale iranianasi affiderà a quei giocatori che stanno veramente dando tutto per la squadra e che ne rappresentano meglio la forza: Mehdi Taremi, ...È un'ottima squadra, organizzata, col nostro stesso'. La vittoria contro il Galles ' fa ormai parte del passato - precisa- Ora dobbiamo fare tutto il possibile per tornare a fare del ...Un gol del giocatore del Chelsea regala agli Stati Uniti la sfida che vale il secondo posto del girone. La squadra di Queiroz si fa sorpassare in classifica e perde l'occasione di una qualificazione s ...'Gli Usa sono stati finora la miglior squadra del girone' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'Se dopo 42 anni nel calcio pensassi di poter vincere le ...