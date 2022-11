Quando il titolo del libro ti cattura

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Esce ogni giorno una quantità vertiginosa di libri e, anche se non tutti meritano la nostra attenzione, sono tantissimi quelli che vorremmo leggere ma ci vorrebbero due vite e mezzo – e di quelle belle lunghe – per esaudire questo nobile desiderio. Virginia Woolf diceva che per lei il paradiso era la possibilità di leggere in continuazione, senza fine, io di certo sono più prosaica e ho anche altre attività che mi stanno a cuore, per cui i libri si accumulano sul comodino, sul tavolo da lavoro, in bagno e in cucina. I libri sono così, ti seguono, ti cercano e fanno di tutto perre il tuo sguardo distratto, ma c’è qualcuno che alla stregua di un amore a prima vista ti attrae già dale non puoi fare a meno dirlo dalla pila e immergerti nella lettura. È il ...