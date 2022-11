Plusvalenze | la Juve verso il processo Il retroscena | «Le dimissioni? Agnelli e il CdA rischiavano l’arresto»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La procura di Torino si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per i componenti del consiglio di amministrazione dellantus. Ma lehanno un primo effetto: i pubblici ministeri potrebbero rinunciare all’appello contro la decisione del giudice per le indagini preliminari. Che lo scorso 12 ottobre ha respinto la richiesta di misure cautelari nei confronti di Andrea. Il Gip aveva sentenziato che nei confronti dinon sussisteva il pericolo di reiterazione del reato. Ma il CdA avrebbe dovuto approvare l’ultimo bilancio. E soltanto questo avrebbe messo a rischio i componenti. Intanto, mentre Exor volta pagina con la nomina del commercialista Gianluca Ferrero alla presidenza, altri contratti nascosti e debiti fuori bilancio rischiano di aggravare la posizione del club bianconero. “Ballano” in ...

I fronti aperti sono essenzialmente due: 1); 2) illecito amministrativo. Nel primo caso bisogna ricordare e partire dal fatto che in due gradi giudizio la, per questa contestazione, ...Come se la Juventus dei bilanci devastati e delle inchieste e dellee degli accordi ... Allora passi, dopo lo schiaffo alla, la carezza di farsi trovare pronti con i nomi del nuovo ...Inchiesta Juve, dai punti di penalizzazione allo spettro retrocessione: eccome come stanno le cose. Le ultime Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve è a rischio di uno o più punti di penali ...Torino ha trasmesso le carte, possibile un nuovo processo sportivo per illecito amministrativo. Tutte le ipotesi previste dall’articolo 31 ...