No multe sotto i 60 euro Il governo resiste sul Pos

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Centodieci pagine, 174 articoli: prende la sua forma definitiva la prima legge di bilancio delMeloni, vidimata dalla Ragioneria dello Stato e firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel testo definitivo spiccano due misure: viene confermato l'aumento da 30 a 60della soglia minima per l'obbligatorietà di accettare i pagamenti con carta e bancomat, quinditale cifra l'esercente può rifiutare il pagamento col Pos senza incorrere in sanzioni, e l'innalzamento a cinquemiladel tetto sul contante. È la prima, in particolare, a scatenare la polemica, dopo che palazzo Chigi aveva precisato che sul tema «sono in corso interlocuzioni con la Commissionepea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell'iter della legge di bilancio». Da Bruxelles ieri hanno ...

la Lega punta a congelare fino al 30 giugno 2023 le sanzioni previste per gli over 50 che non si vaccinano con l'obiettivo di ridare fiato a un sistema sanitario in affanno con il recupero di 4mila medici sospesi.