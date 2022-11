“Lo abbiamo scoperto” GF Vip 7 | Antonino Spinalbese senza via d’uscita | “Avete sentito?”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lo spiato appartamento di Cinecittà conserva un clima abbastanza teso, dopo la 19esima puntata del GF Vip 7. L’ultimo appuntamento serale con Alfonso Signorini è stato alquanto scoppiettante. La squalificata, e secondo molti beatificata dal conduttore, Ginevra Lamborghini ha fatto, per l’ennesima volta, una visita nella casa per vedere. Proprio in quel momento, Oriana Marzoli ha notato una cosa. La concorrente venezuelana non ha sopportato il fatto che Ginevra Lamborghini sia stata tanto lodata dal suo ex flirt. Questo ha sicuramente vissuto un feeling con l’ereditiera, ma solamente per due misere settimane. Ormai è solo un ricordo lontano, ma lui continua a dirsi preso e persino pronto ad uscire dal GF Vip 7 per lei. Secondo buona parte del web, e ora anche per Oriana ...