LIVE Biathlon | 15 km Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer vogliono stupire in Finlandia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01: Tra le atlete in attività si contano 2 affermazioni per la svedese Hanna Öberg (a distanza di pochi giorni tra novembre e dicembre 2020) e per la tedesca Denise Herrmann (marzo 2020, marzo). 12.58:ha l’onore di battezzare la nuova annata agonistica per la quarta volta nella storia dopo averlo già fatto nel 2003, 2007 e 2020. La località finlandese gode di una latitudine tale da permetterle di essere utilizzata alternativamente a novembre o a marzo 12.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma ain, gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo ...