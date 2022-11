Juventus | Trezeguet | “Pronto a tornare”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Mi pare si tratti di una questione soprattutto burocratica, amministrativa. Ci saranno dei cambiamenti, ma Andrea Agnelli ha fatto un lavoro straordinario: lo stadio, il centro sportivo, la seconda squadra… È stato un esempio. Ora John Elkann dovrà capire come gestire la situazione e bisognerà dargli tempo”. Lo ha detto, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex attaccante dellaDavid. Il francese ha studiato da direttore sportivo e apre al ritorno: “Se lami richiamasse? Io, per la Juve, ci sono: se mi richiamerà, tornerò – spiega l’ex punta francese, che con la ‘Vecchia Signora’ ha messo in bacheca due scudetti e due Supercoppe Italiane – Credo fortemente che gli ex giocatori debbano avere un ruolo importante nei club. Ci sono altre persone che devono decidere ma credo di poter essere utile: ho ...

è in Qatar con la Fifa e oggi sarà a vedere l'Argentina, la terra dei suoi genitori, la nazione in cui è cresciuto. Chi lo incontra a Lusail però non può non parlare soprattutto delle ...1 Daviddice la sua sul caso. L'ex attaccante della nazionale francese ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di Pavel Nedved mi hanno ...Dopo il clamoroso addio del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved, del ceo Maurizio Arrivabene e dell’intero cda, Valerio Staffelli è andato a Torino per consegnare alla ...La Juventus comunica l'elenco dei convocati di mister Brambilla per la sfida di campionato che la Nex Gen giocherà stasera alle ore 18:00 contro la Feralpisalò allo stadio ...