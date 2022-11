Juve | processo per Agnelli ed i big Nuove accuse in arrivo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 30 novembre 2022), Nedved, Arrivabene vanno verso il rinvio a giudizio per il casontus, lo scrive Gazzetta dello Sport. “Pronte le richieste di rinvio a giudizio per, Nedved e Arrivabene. Per i pm anche il bilancio 2021-22 rischia di essere falsato: tra i costi non contabilizzati, ci sono i 19 milioni di Ronaldo” scrive Gazzetta dello Sport. Si parla addirittura di retrocessione per la, con l’applicazione dell’articolo 31. Dunque lagioca su due fronti quello sportivo e quello della giustizia ordinaria e cercare di salvare il salvabile. John Elkann prova a tenere le fila, ma sembra molto complicato.in, il caso ‘side letter’., Nedved e Arrivabene vanno verso il ...