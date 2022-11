Ex gieffini presto genitori L’annuncio sui social

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ex. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip, la scorsa edizione, e qui si sono innamorati. La loro storia è proseguita al di fuori della casa a gonfie vele e dopo diversi mesi è arrivato il lieto annuncio. Sophie infatti, ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Alessandro e il suo discorso choc a Sophie: “Io bacio chi caz*o mi pare, non me ne frega niente. Non fai…” Alessandro furioso contro Sophie: “Fatti la tua strada, non me ne frega niente. Avere a che fare con una ragazzina di…” Gf Vip, nella notte duro scontro tra Alessandro e Sophie: “Sei una buffona, perchè parli con Delia dopo che…” Gf Vip, Sophie sbotta contro Alessandro ...