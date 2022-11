Discute la tesi di laurea e partorisce nello stesso giorno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'Aquila - Dottoressa e mammaper non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo nella primavera del 2023. Protagonista della vicenda è Martina Cuomo, studentessa di Napoli, che si èta e, proprio,ha dato alla luce la sua dolcissima bambina. Gli auguri alla ragazza arrivano anche dall'Università dell'Aquila che, sui propri canali, ha pubblicato un messaggio di augurio, con tanto di foto con in testa la corona d'alloro. In una mano ladiin Scienze infermieristiche e ostetriche, nell'altra la piccola Nunzia. La ragazza, infermiera all'ospedale Cotugno di Napoli è stata impegnata in prima linea in un reparto covid anche nel periodo più acuto della pandemia. ...

Tesi e doglie stesso giorno, laurea da casa poi nasce la piccola Nunzia. Protagonista Martina Cuomo, infermiera all'ospedale Cotugno di Napoli, telediscussione con L'Aquila ...Martina sapeva già da mesi che il 18 novembre avrebbe dovuto discutere la tesi in scienze infermieristiche ed ostetriche ma la sua bambina le ha fatto il regalo più bella per la fine del suo ...